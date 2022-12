Tallon Griekspoor en coach Raemon Sluiter uit elkaar: ‘Te veel meningsverschillen’

Voor de buitenwacht is de breuk redelijk verrassend. Griekspoor en Sluiter leken een goede klik te hebben. Maar volgens de speler dachten ze over een aantal kwesties al langer te verschillend. ,,We hebben soms andere inzichten. Over het mentale deel, fysiek, de manier van spelen. Beiden hadden we al door dat er wat probleempjes waren, dat we te veel meningsverschillen hebben. We hebben na de Davis Cup Finals een goed gesprek gehad over hoe we het komende jaar zouden aanpakken. Maar na één trainingsweek hebben we toch besloten om het hierbij te laten”, zegt Griekspoor. ,,We hebben een mooie tijd gehad en mooie dingen bereikt, de afgelopen bijna twee jaar. Ik wil Raemon daar ook voor bedanken. Hopelijk blijft hij behouden voor het Nederlandse tennis.”