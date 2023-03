Tallon Griekspoor bereikt derde ronde Indian Wells

Hij was daarmee succesvoller dan zijn landgenoot Botic van de Zandschulp, die in de tweede ronde zijn rechter enkel verzwikte en moest opgeven. Van de Zandschulp zou ook in het dubbelspel in actie komen met landgenoot Matwé Middelkoop, maar dat is door de blessure uiterst onzeker geworden.

In de volgende ronde van het toernooi moet Griekspoor het opnemen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz of de Australiër Thanasi Kokkinakis. Die twee treffen elkaar later zaterdagavond (lokale tijd). Alcaraz is de nummer een van de plaatsingslijst in het toernooi in Californië.