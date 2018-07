Taiwanese Hsieh stunt met uitschakeling nummer 1 Halep

Met een 5-2 voorsprong in de derde set leek de wedstrijd binnen voor de Roemeense, maar Halep verloor daarna twee keer haar servicegame waardoor de nummer 48 van de wereld terugkwam tot 5-5 en meteen doordrukte naar de beslissing. Halep is de negende speelster van de tien hoogst geplaatste vrouwen die vroegtijdig is uitgeschakeld op SW19 . Alleen de als zevende geplaatste Karolina Pliskova zit nog in het toernooi. Zij is maandag in de vierde ronde de tegenstandster van Kiki Bertens.

Belgen

De Belgische Alison Van Uytvanck blijft verbazen. Nadat ze in de tweede ronde al titelhoudster Garbine Muguruza had verslagen, won ze opnieuw van een geplaatste speelster. Dit keer was de als 28ste geplaatste Estse Anett Kontaveit het slachtoffer: 6-2 6-3.



Elise Mertens, de andere Belgische die nog in het toernooi zat, redde het niet. In twee sets werd het vijftiende reekshoofd betrekkelijk eenvoudig uitgeschakeld door de Slowaakse Dominika Cibulkova. Zij is tevens de tegenstander van Hsieh in de volgende ronde.