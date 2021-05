Taaie Van de Zandschulp stunt in bijna vier uur durende vijfsetter tegen topper Hurkacz

Door Rik Spekenbrink

Door de avondklok in Frankrijk, die om 21.00 uur ingaat, waren er maar weinig getuigen bij de beste overwinning uit zijn carrière. Pas tegen 23.00 uur kreeg Van de Zandschulp op baan 14 de als negentiende geplaatste Pool klein. Een overwinning op karakter, want na twee verloren tiebreaks leek het niet de avond van Van de Zandschulp te worden.



De Veenendaler had een lastige loting, maar wist: gravel is niet de favoriete ondergrond van Hurkacz. Daarop had hij dit seizoen nog geen partij gewonnen. En zijn tegenstander kampte eerder deze maand met een infectie en stond even aan de kant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de Zandschulp had in Parijs juist ritme opgedaan met drie overwinningen in het kwalificatietoernooi, waarvan de laatste twee zeer overtuigend. Zo plaatste hij zich na de Australian Open begin dit jaar ook voor het tweede grand slam van het seizoen.

Van de Zandschulp, nummer 154 van de wereld, speelde een prima eerste set. Hij serveerde hard en goed en kon in de rally moeiteloos mee met zijn tegenstander. Een dubbele fout op 5-5 in de tiebreak kostte hem de set, die hij niet had hoeven verliezen.

Hurkacz plaatste meteen in de openingsgame van de tweede set een break, maar bij 3-4 zette Van de Zandschulp dat recht. Weer kwam het aan op een tiebreak, weer ging die naar de net iets constantere Hurkacz. De tribunes van baan 14 waren inmiddels leeg, vanwege de avondklok moesten de vijfduizend kaarthouders om 20.45 het park hebben verlaten.

Van de Zandschulp mopperde, maar gaf zeker niet op. Hij nam een dubbele break voorsprong in de derde set, Hurkacz was het opeens helemaal kwijt. In de vierde set raffelde hij de meeste punten ongeïnteresseerd af. Na twee medische behandelingen ging de Pool in de beslissende vijfde set weer wat beter spelen, maar de fittere Van de Zandschulp bleef gefocust en klaarde de klus. Het is zijn eerste top 20-overwinning en zijn eerste zege in het hoofdtoernooi van een grand slam. Woensdag neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © EPA