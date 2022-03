Swiatek stijgt dankzij zege in Indian Wells naar tweede plaats op wereldranglijst

VIDEO Hontenisse streept weer finale af, maar achtervol­gers houden gelijke tred

VLISSINGEN – De bovenste drie ploegen in de vierde klasse A in de vierde klas A kwamen zondag allemaal tot winst, zij het soms met minimaal verschil. Koploper Hontenisse was na een doelpuntloze eerste helft met 2-0 te sterk voor Oostburg, maar bij zowel RIA W (1-0 tegen Graauw) als Sluis (1-2 in IJzendijke) was de marge slechts één doelpunt.

18:44