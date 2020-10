Swiatek niet naar finale dubbelspel op Roland Garros

Vijf Nederland­se boten naar finale op eerste dag EK roeien

18:00 De mannen in de dubbelvier hebben zich bij de EK roeien in het Poolse Poznan geplaatst voor de finale. Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten waren in hun serie met overmacht de beste. De dubbelvier, die vorig jaar zowel de Europese als de wereldtitel veroverde, was 13 seconden sneller dan de Duitsers die als tweede eindigden.