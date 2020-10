Swiatek moet wennen aan sterrenstatus in Polen: ‘Eerste dagen in roes geleefd’

,,Het is een gekkenhuis hier. Ik ben in een heel ander Polen teruggekeerd; ineens ben ik populair", vertelde ze aan de BBC. De pas 19-jarige Swiatek versloeg in Parijs de Amerikaanse Sofia Kenin in de finale met 6-4 en 6-1 en werd daarmee de jongste winnares van Roland Garros sinds Monica Seles in 1992.