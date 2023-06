Swiatek juicht zo enthousiast na winst op Roland Garros dat deksel van trofee valt

Promotie voor Pattinama-Kerkhove: Zierikzee­se krijgt wildcard voor hoofdtoer­nooi

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is vrijdag alsnog rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Libéma Open in Rosmalen. De 31-jarige Zierikzeese, die aanvankelijk een wildcard had gekregen voor de kwalificaties, profiteerde van de afzegging van Elina Svitolina.