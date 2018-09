Swart (80) krijgt De Graafschap-shirt van vriend Guus Hiddink

Cadeau met knipoog voor Swart

Ajax-icoon Sjaak Swart heeft van Guus Hiddink een bijzonder cadeau gekregen voor zijn tachtigste verjaardag. Hiddink liet een shirt van De Graafschap bedrukken met de naam 'Sjakie' en het nummer 80. Het cadeau is een vette knipoog naar de ontknoping van de eredivisie twee jaar geleden. De Graafschap speelde toen op de laatste speeldag gelijk tegen Ajax, dat daardoor het kampioenschap misliep. ,,Ik hoop dat De Graafschap degradeert’’, riep Swart een dag later in een video.