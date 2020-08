Svitolina volgt Bertens en ziet ook af van US Open

Na anderhalf jaar blessure­leed is Patrick Vervaet weer écht tennisser

6 augustus SINT JANSTEEN - Na anderhalf jaar maakt Patrick Vervaet (48) deze week zijn rentree als tennisser, op het gravel van TC Smash in zijn woonplaats Sint Jansteen. De voormalige 3-speler was lang uit de roulatie door een zware knieblessure, opgelopen in februari 2019 tijdens een ski-ongeval in het Zwitserse Quatre Vallées.