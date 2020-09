Svitolina treft Rybakina in finale Straatsburg

Michel Korsuize (Krabben­dij­ke) wil de beste keeper van de derde klasse worden

18:58 KRABBENDIJKE - Dat het ene seizoen het andere niet is, bleek afgelopen zaterdag maar weer. Toen Krabbendijke, vorig seizoen twaalfde in de derde klasse, bezoek kreeg van hoogvlieger Kapelle. Dat er vijf goals zouden vallen was gezien de krachtsverhoudingen misschien te verwachten, maar dat het 5-0 zou worden voor de formatie van Nels Rijvers zullen weinig mensen hebben voorspeld. Het moet de opmaat zijn voor een beter seizoen.En met doelman Michel Korsuize is het keepersprobleem in ieder geval opgelost.