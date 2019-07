Svitolina plaatst zich voor halve finale tegen Halep

Svitolina won in de eerste set na een 5-2-achterstand vijf games op een rij. In de tweede set kwam ze meteen een break achter, maar toch wist ze de Tsjechische na iets meer dan anderhalf uur in twee sets te verslaan. De 24-jarige Oekraïnse, de nummer 8 van de wereld, schreef vorig jaar de WTA Finals op haar naam. Op een grand slam was ze nog nooit voorbij de laatste acht gekomen. Op Wimbledon haalde ze alleen in 2017 de vierde ronde.



In de halve eindstrijd neemt Svitolina het op tegen Simona Halep. Zij troffen elkaar nog nooit op gras. De andere halve finale gaat tussen Serena Williams en de winnares van het duel tussen de Britse Johanna Konta en Barbora Strycova uit Tsjechië.