Svitolina opent WTA Finals met overtuigende zege op Kvitova

OVERZICHT Sterke service helpt Ardito naar koppositie

14:23 VLISSINGEN - De volleybalsters van Ardito zijn door een 3-1-zege in Tilburg medekoploper in de eerste klasse C. De mannen van Forza deden in de derde divisie door een 3-2-zege op AVVA goede zaken. De vrouwen van Forza werden door een 3-1-nederlaag tegen DVO uitgeschakeld voor de beker.