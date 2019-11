Svitolina ongeslagen naar laatste vier op WTA Finals

Nina de Haas droomt van Olympische Spelen in Parijs

7:00 VLISSINGEN - Jeugdinternational Nina de Haas uit Hengstdijk geldt in de paardensport voor velen als het grootste talent van Nederland in de discipline eventing en is al jaren een vaste waarde in nationale teams. Met haar deelname aan de prestigieuze military in Boekelo en het WK voor zevenjarige paarden in Frankrijk sloot ze een sterk seizoen af. Met nóg een seizoen bij de jeugd in het verschiet droomt ze van de Olympische Spelen in 2024.