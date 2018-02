Svitolina mag grote trofee in Dubai wederom kussen

Uitslagen en doel­pun­ten­ma­kers zaterdag 24 februari

19:45 VLISSINGEN - Door de vrieskou stond er zaterdag een geminimaliseerd voetbalprogramma op de rol in Zeeland. Maar de ploegen die wel in actie kwamen, hielden zich bepaald niet in. Er werd veel gescoord en deze spelers maakten de doelpunten: