Suzanne Schulting traint hard, meeuw berooft Casillas

Bakelants nieuwe teamgenoot Dumoulin, Theuns weg bij Sunweb

12:06 De Belgische wielrenner Jan Bakelants rijdt volgend seizoen voor Team Sunweb. De 32-jarige renner komt over van AG2R waarvoor hij vier jaar uitkwam en onder meer de Ronde van Emilia en de Ronde van de Piemonte won. Eerder won hij in 2013 een etappe in de Tour de France. Behalve Bakelants komt ook de Deen Asbjørn Kragh Andersen naar Sunweb, dat de Belg Edward Theuns ziet vertrekken.