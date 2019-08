Supertalent Coco Gauff (15) krijgt wildcard voor US Open

Gauf werd in juni, drie maanden na haar 15de verjaardag, de jongste speelster ooit in het hoofdtoernooi van Wimbledon, waar vervolgens Venus Williams verraste in de eerste ronde. Ze won ook van Magdalena Rybarikova en Polona Hercog, waarna latere winnares Simona Halep in de vierde ronde te sterk was.



Bij de mannen maakt Jack Sock op basis van een wildcard zijn opwachting in het hoofdtoernooi. De 26-jarige Amerikaan, teruggevallen naar plek 176 op de wereldranglijst, is net terug na een lange blessure aan zijn rechterduim. Hij is de voormalig nummer 8 van de wereld en stond in 2016 in de vierde ronde in New York.



De US Open begint 26 augustus.