Supersnelle overwinning Conor McGregor bij comeback in UFC

EERSTE KLASSE C/VIDEO Pijnlijke herstart voor Kloetinge, tweede nederlaag is een feit

18 januari HEERJANSDAM - Koploper Kloetinge is het jaar in competitieverband met een nederlaag begonnen. De ploeg ging zaterdag tijdens het inhaalduel met Heerjansdam in de eerste klasse C met 3-1 onderuit.