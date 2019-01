Superieure Djokovic pijnigt Nadal en wint voor zevende keer Australian Open

Met de bijna zes uur durende finale van 2012 in het achterhoofd rekenden velen dan ook op een nieuwe marathonpartij. Op lange meeslepende rally’s en een constant kerend momentum. Daar kwam weinig van terecht. Djokovic domineerde het duel vanaf de allereerste klap. In de eerste set verloor hij slechts één punt op eigen opslag. Nadal had in zijn eerste zes partijen juist geïmponeerd met – voor zijn doen – offensief tennis. Maar Djokovic zette zo veel pressie dat hij daarvoor in de finale geen ruimte kreeg. Ook op eigen opslag stond Nadal, winnaar in Australië in 2009, voortdurend onder druk. Daardoor maakte hij veel fouten, afgedwongen, maar ook een hele lading onnodige. Hij had zijn minste dag van het toernooi ongelukkigerwijs bewaard voor de eindstrijd. Al had dat uiteraard alles met de man aan de andere kant van het net te maken.