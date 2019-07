Sublieme Halep troeft Williams af en verovert eerste Wimbledon-titel

Door Rik Spekenbrink

Simona Halep voelde nooit veel liefde voor tennissen op gras. Wimbledon was in haar ogen meer een toernooi voor de speelsters met power, niet voor een kleine, fijngevoelige rallykunstenares als zij. Maar deze twee weken in Londen veranderden alles. Ze speelde sterk, plaatste zich voor het eerst in haar carrière voor de finale en rekende daarin snel en bijzonder overtuigend af met zevenvoudig kampioene Serena Williams: 6-2, 6-2. Na 56 eenzijdige minuten was de finale gepiept.

Williams (37) verloor haar derde grand slam-finale op rij, na Wimbledon en de US Open vorig jaar. Ze jaagt al een paar jaar op het belangrijkste tennisrecord, dat van de meeste gewonnen majors. Margaret Court staat op 24, Williams op 23. Hoe vaker ze zegt dat het maar een getal is, en dat ze er niet mee bezig is, hoe moeilijker het te geloven valt. Haar laatste grand slam-titel dateert inmiddels van tweeënhalf jaar geleden. Ze won de Australian Open, nog voor de geboorte van haar dochter Olympia.

Halep kende een perfecte start, Williams een dramatische. De Amerikaanse heeft al het hele toernooi moeite met het bewegen op de grasbaan en haar voetenwerk. De afzwaaiers zijn vaak toe te schrijven aan een slechte positionering voor haar slag. Typerend: Williams legde tot de finale 7249 meter af, Halep – die een set minder speelde – kwam aan bijna 12 kilometer.



De Roemeense is een ervaren, slimme speelster, die wist dat ze Williams aan het werk moest zetten. Precies zoals Angelique Kerber vorig jaar deed, op hetzelfde toneel. Halep stuurde haar van links naar rechts en dan kwam de fout vanzelf. Al snel stond het 4-0 voor Halep, mede dankzij twee goede servicebeurten en negen onnodige fouten van Williams. Die ging vervolgens wel beter spelen, maar het was te laat om de eerste te redden.

Quote Ik zal deze dag nooit vergeten. Dit was mijn moeders droom, de Wimbledon-finale spelen Simona Halep

In de eerste game van de tweede set toonde Williams voor het eerst haar vechtersmentaliteit en bijbehorende emoties. Maar Halep was totaal niet onder de indruk. Ze bleef zich vasthouden aan haar spelplan. Ze wist dat het belangrijk was haar eerste service in te slaan, de zwakkere tweede was geregeld een prooi voor Williams. Maar Halep hield haar percentages bijzonder hoog en kwam op eigen opslag niet in de problemen. Ook al niet omdat ze bijna alle ballen haalde en amper op een fout was te betrappen: slechts drie. Williams maakte 25 unforced errors.

Halep plaatste op 2-2 een break, op 2-4 nog één en toen kon ze na 55 minuten serveren voor de titel. Dat deed ze in stijl, op love. Het was de zevende keer op rij dat de vrouwenfinale op Wimbledon in twee sets werd beslist.

Verbijsterd

Voor Halep is het de tweede grand slam-titel van haar carrière, na haar winst op Roland Garros vorig jaar. Ze werd nummer 1 van de wereld, verloor die positie dit jaar, maar is wel de meest constante speelster op de vrouwentour de afgelopen jaren. Eén set verloor ze op Wimbledon, in de tweede ronde. Tot haar eigen verbijstering had ze vanmiddag de schaal van het belangrijkste tennistoernooi in haar handen.

Williams sprak na afloop bijzonder lovend over haar tegenstandster vanmiddag. ,,Ik kan niets anders doen dan mijn hoed afnemen. Simona speelde ‘out of her mind’.” Halep erkende dat ze bijzonder goed speelde: ,,Nooit heb ik zo goed gespeeld als vandaag. Mijn maag voelde zich niet zo goed voor de wedstrijd. Maar ik wist dat er geen tijd was voor emoties. Ik zal deze dag nooit vergeten. Dit was mijn moeders droom, de Wimbledon-finale spelen. De dag is gekomen.”

