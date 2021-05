Stuntje van Tallon Griekspoor in Praag

Julius Bliek zit in laatste anderhalve week bij FC Dordrecht: ‘De trainer en ik zitten niet op één lijn’

7 mei DORDRECHT - Julius Bliek keerde in juni van het vorig jaar terug bij FC Dordrecht, de club waar hij enkele jaren eerder zijn doorbraak beleefde in het betaalde voetbal. Krap een jaar later constateert de Zeeuwse verdediger dat zijn comeback niet is gelopen zoals gehoopt en verwacht had. ,,Dit seizoen is teleurstellend in alle opzichten.’’