Stunt op US Open: finalist van vorig jaar al in tweede ronde pijnlijk onderuit

De Noorse tennisser Casper Ruud is uitgeschakeld op de US Open. De finalist van vorig jaar verloor in de tweede ronde in vijf sets van de Chinees Zhizhen Zhang: 4-6, 7-5, 2-6, 6-0, 2-6.

Na zo’n drie uur en twintig minuten spelen op de grandstand van Flushing Meadows zegevierde de 26-jarige Zhang, die vorig jaar nog in de openingsronde verloor van Tim van Rijthoven. Zhang schreef daarmee historie. Nooit eerder won een mannelijke speler uit China van een tennisser uit de top 5. In de volgende ronde wacht de Australiër Rinky Hijikata.

In de laatste set raakte Ruud zichtbaar geïrriteerd, nadat Zhang in de eerste game gelijk een break plaatste. De Noor uitte zijn frustraties onder meer richting de umpire.

De als vijfde geplaatste Ruud had het ook in de eerste ronde al lastig en knokte zich in vier sets langs de Amerikaan Emilio Nava. De Noor had 3 uur en 16 minuten nodig om zich te ontdoen van de qualifier: 7-6 (5), 3-6, 6-4, 7-6 (5).

De 24-jarige Ruud haalde vorig jaar de finale in New York. Carlos Alcaraz was hem toen de baas. Dit jaar is de Scandinaviër bezig aan een wisselvallig jaar op de grand slams. Op Roland Garros haalde hij de finale, maar ook op de Australian Open en op Wimbledon bleef hij in de tweede ronde steken.

Caroline Wozniacki dendert door in New York.

Wozniacki

Bij de vrouwen wist Caroline Wozniacki zich wel te plaatsen voor de derde ronde. De voormalig nummer 1 van de wereld versloeg in het Arthur Ashe Stadium Petra Kvitová uit Tsjechië. In twee sets en na ruim 2 uur spelen was de wedstrijd beslist: 7-5, 7-6 (5).

De 33-jarige Deense is bezig aan een comeback. In 2020 speelde ze haar laatste grandslamtoernooi. ,,Als je het mij drie jaar geleden had gevraagd, zou ik gezegd hebben: ik kom nooit meer terug op dit veld om te spelen”, reageerde ze. ,,Maar om terug te zijn en de nummer 11 van de wereld te verslaan, voelt heel erg speciaal.”

Wozniacki treft in de volgende ronde de Amerikaanse Jennifer Brady.

