Struikelende scheidsrechter geeft Franse voetballer rood en een trap na

Onrust bij hoofdklasser Goes; voorzitter Zwartelé neemt time-out

14 januari GOES – Henk Zwartelé is vrijdag opgestapt als voorzitter van voetbalvereniging Goes. Dit weekend werd duidelijk dat zijn vertrek niet definitief hoeft te zijn. Zwartelé heeft aan meerdere betrokkenen laten weten ‘een time-out te nemen’, maar wilde zelf zowel zaterdag als zondag niet reageren. Binnen de zondag-hoofdklasser is al enige tijd een machtsstrijd gaande. De voor zondag geplande nieuwjaarsreceptie werd zaterdagavond afgelast.