Strijd om wereldgroep ligt weer open na dubbelzege Haase/Middelkoop

Koploper Goes bulkt van het zelfvertrouwen

15 september GOES - Goes treedt zaterdagavond als medekoploper van de hoofdklasse aan tegen Vlissingen. De promovendus won de twee eerste competitieduels. ,,Niemand had vooraf verwacht dat wij bovenaan zouden staan”, stelt trainer Rogier Veenstra in de aanloop naar de derby. ,,Iedereen van buitenaf is positief. Ik heb de euforie even getemperd.”