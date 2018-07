Straf voor Farah om promotie gokwebsite

Jamie Murray ook met Azarenka naar finale

20:07 De Britse tennisser Jamie Murray staat op Wimbledon wederom in de finale van het gemengddubbel. De oudere broer van Andy Murray pakte vorig jaar de titel met de Zwitserse Martina Hingis aan zijn zijde, nu kan hij dat doen met Victoria Azarenka. Het duo was in de halve finale veel te sterk voor het jonge Britse koppel Jay Clarke/Harriet Dart: 6-2 6-2.