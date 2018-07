Stompé: Steve West miste gister elf wedstrijdpijlen, ach, ik miste er ooit 28!

Na de sensationale uitschakeling van Michael van Gerwen op de World Matchplay, slaagden Barney, Anderson en Cross er wel in om (moeizaam) de eerste ronde te overleven. In onze podcast van van Totally Darts bespreken Co Stompé en Vincent Gerhardt deze resultaten, verbazen ze zich verder over het drama-theater van Daryl Gurney en kijken ze vooruit naar vanavond als Jermaine Wattimena en Jelle Klaasen in actie komen.