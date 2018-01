Sterke Veenstra door naar kwartfinale in Frimley Green

Veldrijden is meer dan fietsen alleen, weten Van Anrooij en Boer

11 januari VLISSINGEN - Heuvels opklauteren, springen over balken, zwoegen door modder, fiets op en fiets af. Ja, veldrijden is veel meer dan alleen even een rondje door het bos fietsen. Dit weekeinde vindt in het Friese Surhuisterveen het Nederlands kampioenschap plaats. Lindy van Anrooij (21) uit Kapelle en Erik Boer (20) uit Wolphaartsdijk komen in actie in de beloftencategorie. Ze vertellen over hun voorkeuren en de minder belichte aspecten van hun sport.