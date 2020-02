Sterke Bertens klopt Sabalenka en zet Nederland weer op voorsprong

Gevaert gaat met Hoek nog steeds voor de vierde plek

7 februari HOEK - Na de nederlaag in de derby tegen Goes (2-0) aast Hoek zaterdag op revanche. Lieven Gevaert, de trainer, weet wat zijn ploeg te doen staat in de thuiswedstrijd tegen Barendrecht. ,,We moeten winnen want we willen nog steeds voor de vierde plek gaan. Dat is niet veranderd’’, zegt hij. ,,Het gat met Harkemase Boys is nog steeds zes punten. We spelen nog dertien wedstrijden, dat zijn 39 punten. Er is nog van alles mogelijk.’’