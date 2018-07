Stephens weer snel uitgeschakeld op Wimbledon

WK-deelname geen vanzelf­spre­kend­heid voor Tieleman

16:58 GOES - Een tikkie zuur was het. Trampolinespringer Nard Tieleman liep zaterdag tijdens de Forza Cup in Goes de eis voor het jeugd-WK net mis. Waar de gymnast uit Oostburg een score van 92,558 punten nodig had, kwam hij tot een aantal van 92,325. Balen deed de veertienjarige Zeeuws-Vlaming niet. ,,Er komen nog meer kansen.”