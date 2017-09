Stephens treft Keys in Amerikaanse finale US Open

Stephens maakte deze zomer op Wimbledon haar rentree na een lange periode vol blessureleed. Haar optreden in Londen was van korte duur, maar het (Noord-)-Amerikaanse hardcourtseizoen was ze al goed begonnen met halvefinaleplaatsen in Toronto en Cincinnati. ,,Ik wist dat het lastig zou worden om terug te komen'', vertelde Stephens over haar comeback. ,,Het zou even duren voordat ik weer mijn oude niveau zou halen, maar ik geloof dat dat aardig gelukt is.''



In de spannende derde set was de 37-jarige Williams bij 5-4 en 30-30 slechts twee punten van de overwinning af. Stephens was echter de betere op de beslissende momenten. ,,Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, ik heb gewoon keihard geknokt'', vertelde de winnares, die eind juli nog de nummer 957 van de wereld was. Met het bereiken van de finale keert Stephens terug in de top 25 van de wereldranglijst waarop ze vier jaar geleden als jong talent al eens elfde stond. Zevenvoudig grandslamwinnares Williams was nuchter in haar commentaar: ,,Ik heb gewoon niet goed genoeg gespeeld.''