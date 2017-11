Stephens niet in vorm, toch naar finale Fed Cup

El Ahmadi met cynisch lachje: Dan maar thuis dik van Napoli winnen

23:19 Karim El Ahmadi keek in Charkov verbaasd op toen hij hoorde dat Feyenoord in de Champions League nog altijd derde kan worden in de groep. ,,Is dat zo? Nou, dan moeten we thuis maar met dikke cijfers van Napoli winnen'', zei de Rotterdamse aanvoerder met een flauwe glimlach bij Veronica.