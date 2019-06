Stephens klopt oud-kampioene Muguruza

OVERZICHT Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdag­voet­bal

1 juni VLISSINGEN - Voor de Zeeuwse derdedivisionisten was het geen goede zaterdag. Zowel Hoek als Goes werd uitgeschakeld in de nacompetitie om een ticket voor de tweede divisie. Voor de andere ploegen was er wisselend succes. Alles op een rijtje: