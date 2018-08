Stephens in twee sets langs Azarenka

Stephens speelt in de vierde ronde tegen de Belgische Elise Mertens. De nummer vijftien van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor de Tsjechische Barbora Strycova: 6-3 7-6 (4). Mertens haalde de laatste zestien nog nooit bij de US Open. In de laatste twee edities in New York strandde ze al in de eerste ronde.