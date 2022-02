Stefanos Tsitsipas laat zich inspireren door Max Verstappen: ‘Mooi om te zien hoe vastberaden hij is’

DERDE KLASSE B ‘Discutabe­le penalty’ bezorgt WHS dubbele koppositie

SINT-ANNALAND - WHS maakte zaterdag in de derde klasse B geen fout in het inhaalduel met Duiveland en won met 3-1. De zege kwam moeizaam tot stand, vond coach Leon de Witte. ,,Duiveland zakte diep in en ons tempo lag te laag om in die kleine ruimtes veel te creëren.’’

12 februari