Steen is moreel winnaar na gelijkspel bij Terneuzen

Terneuzen reist komende zondag af naar Oudenbosch voor het duel met koploper Victoria’03, dat maandag het verschil met de naar de zesde plek teruggevallen Zeeuws-Vlamingen op acht punten bracht. Met zes punten uit de laatste zes wedstrijden en nog acht duels voor de boeg is Terneuzen niet langer titelkandidaat. ,,Het pakt op de een of andere manier niet", zei trainer Hubert van den Hemel. ,,Ik weet ook wel dat ze het er niet om doen. Het is misschien inherent aan een jonge ploeg. Als we het hadden moeten beslissen vandaag, hadden we dat in het begin moeten doen.”