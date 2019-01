Steeds meer straffen om fraude in tennis

Hoek kan één helft overtuigen in eerste duel Hugo Vandenhee­de

8 januari HOEK - Na drie trainingen en veel individuele gesprekken tijdens het weekend in Dublin zag trainer Hugo Vandenheede zijn nieuwe ploeg dinsdagavond voor het eerst aan het werk in een wedstrijd. Tegen de beloften van AA Gent overtuigde zijn ploeg in de eerste helft, maar kon het na rust geen echte vuist meer maken. Toch won Hoek het duel in de soms stromende regen en ijzige kou met 2-1, een stand die halverwege al op het scorebord stond.