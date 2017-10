'Stay Strong Appie' maakt kans op Laureus Sportmoment van het Jaar-award

Nouri zakte in een voorbereidingswedstrijd begin juli in elkaar. De 20-jarige Ajacied werd naar het ziekenhuis gebracht, maar nog geen week later werd bekend dat de Amsterdammer blijvende hersenschade had opgelopen. Vrijwel direct na het nieuws kwamen duizenden fans steun betuigen aan de familie. Verder lieten ook veel voetbalcollega's weten mee te leven met Nouri en zijn familie.



Naast het 'Stay Strong Appie'-moment zijn voor deze maand nog vijf andere mooie sportmomenten geselecteerd, waaronder dat van Bradley Lowery. 'Brave Bradley' leed aan een zeldzame vorm van kanker. Toen Bradley op een dag de kleedkamer van Sunderland binnenkwam, was spits Jermain Defoe direct weg van de kleine jongen. De twee werden vrienden; Bradley mocht mee het veld op bij wedstrijden en Defoe kwam langs in het ziekenhuis. Op 13 mei was 'Brave Bradley' voor het laatst op het veld te zien, in de armen van Defoe. Op 7 juli overleed Bradley op zesjarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.



Lees verder onder de foto.