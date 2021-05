Statement Osaka valt slecht in tenniswereld: ‘Niemand is groter dan de sport’

VIDEO Donaire (38) breekt record en schrijft geschiede­nis met WBC-titel

14:02 Nonito Donaire is lang genoeg blijven hangen om zijn eigen record te verbreken afgelopen nacht in het Dignity Health Sports Park, Carson (Californië). De kampioen in meerdere divisies en toekomstige Hall of Famer veroverde de WBC-titel in het bantamgewicht na een verbluffende knock-out in de vierde ronde op Nordine Oubaali uit Frankrijk.