Standbeeld van Zlatan compleet gesloopt

Van de Velde is de tel kwijt na wéér een zege op de Wallenloop

4 januari GOES - De Belg Tim van de Velde van atletiekclub Duffel heeft wéér de Wallenloop op zijn naam geschreven. Met nu vier overwinningen bij de senioren en nog tal van zeges bij de junioren is hij de tel kwijt hoeveel zeges hij in totaal in Goes heeft geboekt. Monica Sanderse kwam bij de vrouwen één seconde tekort om het parkoersrecord van haar rivale Monique Verschuren te evenaren, maar won wel.