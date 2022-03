Stan Wawrinka na twee operaties in ruim een jaar tijd terug op de baan

De drievoudig grandslamwinnaar speelde in maart vorig jaar voor het laatst op de ATP Tour. Wawrinka werd toen zowel in Rotterdam als Doha in de eerste ronde uitgeschakeld. De Zwitser had op dat moment al last van zijn linkervoet en liet zich uiteindelijk opereren. Enkele maanden later was nog een operatie nodig. De voormalig nummer 3 van de wereld is als gevolg van zijn fysieke problemen afgezakt naar de 232ste plaats op de wereldranglijst.