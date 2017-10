Stan Teuben wordt jongste scheidsrechter ooit in betaald voetbal

Serdar Gözübüyük heeft nu nog het record in handen. Op 10 maart 2008 floot hij zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal toen hij 22 jaar en ruim 4 maanden oud was. Teuben wordt in december pas 22.



Teuben, zoon van oud-prof Tjapko Teuben (onder meer FC Eindhoven, Helmond Sport en FC Volendam) begon met fluiten bij ASV'33 uit Aarle-Rixtel. Al snel bleek dat hij talent had en startte zijn opmars naar de hoogste amateurklassen. Vanaf dit seizoen werd Teuben opgenomen in de masterclass betaald voetbal en was hij al een aantal keer actief als vierde offical in de eredivisie.