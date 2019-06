St. Louis Blues stunt met eerste Stanley Cup in historie

De Bruins, winnaar van de Stanley Cup in 2011, begonnen goed aan de wedstrijd. Tegen de verhoudingen in namen de St. Louis Blues een voorsprong van 2-0 in de eerste periode. In de derde periode liepen de gasten uit naar 4-0, waarna Matt Grzelcyk nog wat terugdeed voor de thuisploeg.

Met 32 reddingen had Blues-keeper Jordan Binnington een belangrijk aandeel in de overwinning. Ryan O’Reilly opende de score. Hij werd na afloop tot meest waardevolle speler van de play-offs uitgeroepen.

De ploeg uit St. Louis moest 51 seizoenen wachten op het kampioenschap, de langste periode van alle teams in de geschiedenis van de NHL. De kampioen stond in 1968, 1969 en 1970 ook in de NHL-finale, maar verloor toen steeds met 4-0.

,,Het moet allemaal nog even bezinken. Ik ben zo trots op deze groep. Het is ongelooflijk‘’, zei Alex Pietrangelo, aanvoerder van St. Louis Blues. ,,We komen van heel ver. Wat een jaar was dit.’’

