St. Juste redt Sporting met geweldige tackle in clash met Arsenal

Aangever Nieuwkoop en Union komen drie keer op voorsprong in Berlijn, maar winnen niet

Voetballer Bart Nieuwkoop en zijn Belgische club Union Sint-Gillis zijn er donderdag in een doelpuntenfestijn niet in geslaagd het Duitse Union Berlin te verslaan in de Europa League. Ondanks een assist van de Tholenaar bleef zijn werkgever uit Brussel in Berlijn steken op een 3-3-gelijkspel.