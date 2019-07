Sprookje van 15-jarige Gauff eindigt tegen Halep

‘Seroos’ zint op revanche tegen ADO in lege Zeeuwse voetbalzo­mer

9:00 VLISSINGEN - Wie deze zomer nog een profclub aan het werk wil zien in de provincie, doet er goed aan maandagavond naar Serooskerke af te reizen. Daar neemt het vlaggenschip van de plaatselijke trots het op tegen eredivisionist ADO Den Haag (aftrap 19.30 uur). En voor wie maandag niet kan – of er na die avond nog geen genoeg van heeft – is er vrijdag een herkansing in de buurt. Dan speelt ADO in Oost-Souburg tegen RCS. Maar daarna is de Zeeuwse voetbalagenda vooralsnog leeg deze zomerstop.