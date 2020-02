Sprong Bertens op WTA-ranking na vroege exit Svitolina en Bencic

Kiki Bertens besloot zondag - na haar zege in St. Petersburg - het WTA-toernooi van Dubai links te laten liggen. Ze snakte naar een weekje vrij. Maar ook zonder in actie te komen, liep Bertens vandaag met een forse grijns rond. Titelverdedigster Bencic, tot vandaag de nummer 4 van de wereldranglijst, verspeelde een karrenvracht aan WTA-punten door een nederlaag in de eerste ronde tegen Anastasija Pavljoetsjenkova (6-1, 1-6, 1-6). De Zwitserse zakte naar plaats 9. Svitolina, die in 2019 in de halve finale verloor van Bencic, kelderde van plek 6 naar 7 door een vroege exit tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (6-2, 6-1).