Sprakeloze Andreescu dendert door

Belg Van Riel beslist bij Zwintriath­lon ‘battle of sexes’ voor het eerst in voordeel mannen

4 september KNOKKE - De ‘battle of the sexes’ is bij de 21ste editie van de Zwintriathlon na een spannende strijd door de mannen gewonnen. De Belg Marten van Riel finishte 10 seconden voor zijn landgenote Sarah Van de Vel.