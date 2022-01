Spotlights op ‘horrorhotel’ Novak Djokovic: ‘Dit wens je niemand toe’

De Servische toptennisser Novak Djokovic wacht momenteel op zijn lot in het beruchte Park Hotel in Melbourne. De situatie zorgt tegelijkertijd voor aandacht voor de groep vluchtelingen die in hetzelfde ‘hotel’ onder onmenselijke omstandigheden wordt vastgehouden.

Het doet nogal surrealistisch aan. De beste tennisser ter wereld - met alle luxe en egards die hij gewend is - brengt momenteel zijn tijd door in hetzelfde gebouw als een groep asielzoekers in het Australische Melbourne. Hij verblijft daar sinds hem deze week de toegang tot Australië was ontzegd en hij in afwachting is van zijn rechtszaak op maandag. Djokovic wil niet aangeven of hij wel of niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Daarop besloot Australië hem (voorlopig) geen toegang te verlenen. Over anderhalve week begint de Australian Open waar Djokovic zijn titel hoopt te verdedigen.

Het vijf verdiepingen tellende grijze gebouw - met louter gesloten ramen - doet nu dienst als immigratiedetentiecentrum. Terwijl de tennisser vast zit op de eerste verdieping, zitten op de tweede verdieping dertig personen uit verschillende landen opgesloten. Zij werden eerder overgeplaatst vanuit Australische detentiecentra op de eilanden Papua Nieuw Guinea en Nauru.

Bizar beleid

Al tientallen jaren kent Australië het bizarre beleid dat als vluchtelingen zonder de juiste papieren in het land aankomen, zij overgeplaatst worden naar detentiecentra op onder meer het eiland Nauru in de Stille Zuidzee. Vanwege de oplopende kritiek stuurt Australië sinds 2019 ernstig zieke of verzwakte vluchtelingen tijdelijk naar Australië voor medische behandelingen. Vanuit die groep komen nu opnieuw de heftigste verhalen naar buiten over de toestand in het hotel.

,,We zitten opgesloten in onze kamer, zonder enige frisse lucht. We hebben nergens ruimte om iets van oefeningen te doen. De omstandigheden zijn vreselijk", vertelt de Iraniër Hossein Latifi (32). Hij zit nu al vier maanden in het hotel, nadat hij overgeplaatst is vanuit een andere faciliteit. Daarvoor zat hij sinds 2013 vast op het eiland Nauru. Hij heeft geen idee hoelang hij nog blijft of dat hij misschien wel ergens anders heen moet.

,,We zijn vluchtelingen, onschuldige mensen. We hebben geen enkele misdaad gepleegd. Ze houden mij gewoon als gegijzelde vast", aldus Latifi. Beneden bij het hotel hebben zo'n honderd mensen, onder wie ook veel Servische landgenoten van Djokovic, zich verzameld om de vrijlating van hun tennisidool te eisen. Op de muur is de leus ‘Free them all’ geschreven. Volgens de ouders van Djokovic wordt hun zoon behandeld als een gevangene en ook de Servische president Vucic mengt zich in de rel. Hij vraagt de Australische autoriteiten om de atleet weg te halen uit dat ‘beruchte hotel’.

Volledig scherm Vluchtelingen die al tijden opgesloten zitten in het Park Hotel, Melbourne (Australië). © Reuters / Loren Eelliott

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch beschikt over meer inlevingsvermogen en kijkt verder dan de tennisser. ‘Novak Djokovic moet slechts kort in een Australische immigratiedetentie doorbrengen, terwijl sommigen daar al jarenlang uitzichtloos zitten opgesloten’, laat de organisatie via Twitter weten.

Voedselvoorzieningen

Vanuit de mond van zijn landgenoot Adnan Choopani klinken vergelijkbare getuigenissen. Zeker als het gaat om het eten. ,,De kwaliteit is dramatisch slecht, tot maden en schimmels in ons brood aan toe", vertelt Choopani die al negen jaar wordt vastgehouden. Het hotel wordt nu ook gebruikt om reizigers in quarantaine te zetten die positief testten op Covid-19. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, braken er op 23 december ook nog eens branden uit op de derde en vierde verdieping.

‘Novak, we houden van je’

Beide vluchtelingen wensen Djokovic het beste. Ook al weten ze dat het voor de tennisser slechts om een paar dagen zal gaan en niet - zoals in hun geval - om jaren. Choopani geeft daarbij aan kracht te ontlenen aan het feit dat deze plek nu zo in de internationale spotlights staat. ,,Ik wens niemand deze Australische detentie toe. Novak (Djokovic, red.) je bent niet alleen. Je hebt veel fans en we houden van je. We wensen je alle geluk en vrijheid toe, net zoals we dat onszelf wensen.”

