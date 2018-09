Sportverslaggever Bob van der Tak (38) overleden

Familie Jansen: doorzet­tings­ver­mo­gen, toewijding en liefde voor de bal

17 september KRABBENDIJKE - In huize Jansen werd er vroeger altijd en overal gevoetbald, tot in de huiskamer toe. Pa Alidus kan er met smaak over vertellen, met Elco en Rens als aangevers. Hoe twee bankstellen haaks op elkaar een doel werden. De doorgang naar de keuken als tweede doel. Het ging er fanatiek aan toe, destijds in het dorp Oostdijk, nabij Krabbendijke. Pa: ,,De lampen zijn altijd wel blijven hangen."