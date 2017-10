Sport Vandaag: Vitesse in EL en wielrennen in China

Rogier Veenstra heeft zijn 4-goals-zon­der-ze­ge-du­el gehad

17 oktober Vier keer scoren en niet winnen. Dat overkwam Goes zondag in de hoofdklasse. Op bezoek bij UDI’19 werd het 4-4. Aanvallend lof, verdedigend een sof. Maar trainer Rogier Veenstra kan gerust zijn; het overkomt bijna alle trainers van Goes wel een keertje.