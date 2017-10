Sport Vandaag: PSV op bezoek bij FC Volendam en EK darts

'Man of the Match' Tom Boere leidt Twente langs zijn oude club

24 oktober ENSCHEDE - Voetballer Tom Boere was dinsdagavond goed op dreef in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De spits uit Terneuzen was twee keer trefzeker en werd in Enschede uitgeroepen tot 'Man of the Match'.